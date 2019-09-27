Трамп обогнал Обаму по популярности

Число американцев, поддерживающих действующего президента Дональда Трампа, достигло 43 процентов и превысило показатель поддержки Барака Обамы на тот же момент его срока в 2012 году. К таким выводам пришли исследователи из института Гэллапа после очередного опроса избирателей, результат которого опубликован на официальном сайте организации.

Барак Обама в тот же период мог похвастаться лишь 40 процентами поддержки. Трамп сам недавно вышел из подобного положения — в августе его поддерживали лишь 39 процентов избирателей. В среднем в этом году его рейтинг составлял 42 процента. Ниже всего — 37 процента — он был в начале года, а выше всего, до 46 процентов, поднялся после того, как не подтвердились слухи о связи Трампа с Россией.

При этом результаты опроса продолжают показывать рекордную поляризацию общественного мнения: среди избирателей-республиканцев главу государства поддерживает 91 процент, а среди сторонников Демократической партии — всего 5 процентов. Такой же показатель, только с противоположными значениями — в 6 и 92 процента соответственно — был у Обамы перед его переизбранием в 2012 году.

Единственный президент до Трампа и Обамы, по поводу которого мнения расходились более чем на 80 процентов — Джордж Буш-младший. До него рекорд общественного раскола принадлежал республиканцу Рональду Рейгану.

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