Рейтинг Трампа достиг исторического максимума

Рейтинг поддержки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг 46 процентов, максимального показателя за все время его правления. К таким выводам пришли исследователи из института Гэллапа, результаты их опроса опубликованы на сайте учреждения.

В исследовании, проводившемся с 17 по 30 апреля, приняли участие 1024 респондента. Среди тех, кто поддерживает Республиканскую партию США, рейтинг одобрения президента составляет 91 процент, среди сторонников Демократической партии — 12 процентов, а среди тех, кто не поддерживает ни одну из двух основных партий — 37 процентов.

Средний рейтинг одобрения Трампа за время его президентского срока составил 40 процентов. Ниже всего — до 35 процентов — он опускался в 2017 году. Он трижды поднимался до предыдущего рекорда в 45 процентов, последний раз — в начале апреля 2019 года.

Хотя в тот же период рейтинг предыдущего президента США Барака Обамы составлял 44 процента, в среднем американских президентов поддерживали 54 процента населения. Трамп оказался первым американским лидером, рейтинг одобрения которого не вырастал выше 50 процентов.

В феврале 2018 года институт Boise назвал действующего главу государства самым непопулярным президентом за всю историю США.

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