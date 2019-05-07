Мир
 
Последние новости
Генпрокурор Украины пожаловался на давление со стороны Зеленского
Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений
Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре
Погода в Москве побила рекорд 
Советник Путина отказался объясниться после слов о заселении Донбасса
Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»
Танкового «ракетного монстра» снова заметили в Сирии
Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России
В России заявили о планах Зеленского заселить Донбасс уроженцами Израиля
Новости партнеров

Рейтинг Трампа достиг исторического максимума

Перейти в «Мою Ленту»

Рейтинг поддержки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг 46 процентов, максимального показателя за все время его правления. К таким выводам пришли исследователи из института Гэллапа, результаты их опроса опубликованы на сайте учреждения.

В исследовании, проводившемся с 17 по 30 апреля, приняли участие 1024 респондента. Среди тех, кто поддерживает Республиканскую партию США, рейтинг одобрения президента составляет 91 процент, среди сторонников Демократической партии — 12 процентов, а среди тех, кто не поддерживает ни одну из двух основных партий — 37 процентов.

Средний рейтинг одобрения Трампа за время его президентского срока составил 40 процентов. Ниже всего — до 35 процентов — он опускался в 2017 году. Он трижды поднимался до предыдущего рекорда в 45 процентов, последний раз — в начале апреля 2019 года.

Хотя в тот же период рейтинг предыдущего президента США Барака Обамы составлял 44 процента, в среднем американских президентов поддерживали 54 процента населения. Трамп оказался первым американским лидером, рейтинг одобрения которого не вырастал выше 50 процентов.

В феврале 2018 года институт Boise назвал действующего главу государства самым непопулярным президентом за всю историю США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
Раскрыты причины мощной поддержки Трампа
Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю США
Другие материалы рубрики
Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
10:34Сегодня

Турецких военных обучат в России

13:47Сегодня

Полька добавила радугу на икону Богоматери и попала под арест

14:55Сегодня

Танкового «ракетного монстра» снова заметили в Сирии

Мир00:0324 апреля

Кровавое топливо

Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
15:04Сегодня

Мормоны разрешили немормонам приходить на свадьбы

12:29Сегодня

Япония захотела помириться с Россией в эру Рэйва

13:10Сегодня

В США проголосуют за декриминализацию «волшебных грибов»

Мир00:0128 апреля
Свержение памятника Саддаму Хусейну

Арабский лев

Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
19:55 6 мая

Пассажирский самолет пропал в Мексике

11:39Сегодня

Индия защитится от Пакистана сотнями российских танков

13:29 6 мая

Венесуэла одобрила увеличение контингента российских военных

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
В России станет меньше баров и больше гаражей
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в мае
Огонь за Уралом
Как побороть природные пожары?
В Чечне появилось такси только для женщин
Появилось видео перепалки стрелявшего из автомата депутата с полицией
В Кремле отреагировали на слова советника Путина о заселении Донбасса
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Рейтинг Трампа достиг исторического максимума
Полька добавила радугу на икону Богоматери и попала под арест
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Мормоны разрешили немормонам приходить на свадьбы
Япония захотела помириться с Россией в эру Рэйва
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Генпрокурор Украины пожаловался на давление со стороны Зеленского
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Минск прокомментировал информацию о заговоре силовиков против Лукашенко
Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Порошенко пообещали привести на допрос силой
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Российские банки захотели спрятать от санкций
Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой
Стало известно о плане Пекина на случай продолжения торговой войны с США
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег
Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку
В России разоблачили группировку поклонников Гитлера
Нападение киллера в маске и камуфляже на российского бизнесмена попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Названа главная причина преждевременной смерти
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону
США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии
Россия уличила США в отставании по лазерному оружию
Все материалы
Спорт
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
ЦСКА захотел продать бразильца из сборной России
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Загитова удержала первое место в мировом рейтинге
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Макгрегор составил команду «Мельдоний» из российских бойцов и назвал их крысами
Бывший футболист АПЛ выдержал пять триатлонов за неделю
Все материалы
Культура
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
Режиссер фильма о блокадном Ленинграде ответил на обвинения в адрес Сталина
Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре
Стало известно о влиянии Brexit на музыкальную индустрию Великобритании
В Starbucks отреагировали на появление стакана с кофе в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Отсидевших полтора года журналистов отпустили
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Известный британский певец появился на вечеринке в «женской» одежде
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Американская певица нарядилась люстрой
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки россиян
Российский пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами
Британцы провозгласили стюардессу SSJ-100 героиней
Опубликовано видео из диспетчерской Шереметьево при посадке SSJ-100
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»
Пляски на похоронах закончились падением гроба
Рыбак погиб после нападения бегемота
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Porsche привезла в Россию спецверсию 911 за 22 миллиона рублей
Появилось первое изображение обновленного Skoda Superb
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Звезда «Секса в большом городе» решила избавиться от дома в США
Соседство с Эйфелевой башней оценили в 220 миллионов евро
Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского»
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Все материалы