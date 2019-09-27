Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в соседние жилые дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники военной прокуратуры изучили стрельбище и установили, что на полигоне есть три рубежа открытия огня: первый — для стрельбы из пистолетов по ростовым мишеням, второй — для огня из автоматов, пулеметов, винтовок и гранатометов, а третий — для автоматчиков.

Защитные валы и предупредительные знаки, которые установлены на границе каждого из секторов, были изрешечены пулями разных калибров вне зависимости от типа оружия, который должен был использоваться на этом рубеже. Также эксперты обнаружили повреждения от пуль на заборах и крышах жилых домов, которые находятся на расстоянии 1,5 километра от границы стрельбища.

Проверка установила, что в 2019 году стрельба на полигоне велась из различного оружия с дальностью полета пуль от 400 до 6500 метров. Из-за возможной опасности для местных жителей прокуратура запретила использовать на объекте оружие, дальность выстрела которого превышает 1500 метров.

Представители воинской части выступили против такого решения. Позже власти сообщили, что полигон перенесут в другое место, а на этой территории военные будут проводить только тактические учения.

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