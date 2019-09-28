Британский бодибилдер провез в страну 17 албанских мигрантов и попал в тюрьму

Британский бодибилдер Джимми Марку был приговорен к тюремному сроку за незаконный ввоз в страну 17 албанских мигрантов. Об этом сообщает Daily Mail.

Катамаран Марку был задержан в 2016 году. В трюме полицейские обнаружили 17 граждан Албании, которых спортсмен согласился провезти в Великобританию. Суд завершился 27 сентября 2019-го, бодибилдера приговорили к трем годам лишения свободы. Осужден оказался и капитан судна, согласившийся помочь Марку в транспортировке нелегалов.

Все 17 мигрантов были мужчинами. Один из них оказался известным преступником, которого обвиняли в торговле наркотиками в Великобритании.

Это не первый тюремный срок Марку. В прошлый раз спортсмен попал за решетку на девять месяцев в 2012 году. Его обвинили в торговле наркотиками.

44-летний Марку — бывший профессиональный бодибилдер. В 2008 году он был признан сильнейшим человеком Великобритании.

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