Российский бодибилдер отпраздновал день рождения и умер

Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу 47-летний Дмитрий Жигулин найден мертвым в одном из фитнес-клубов на юго-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Московский комсомолец».

Смерть мужчины наступила 22 августа от острой сердечной недостаточности. В этот день на свое здоровье Жигулин не жаловался, отмечает МК. Более того, на тренировку он пришел в хорошем настроении поскольку у него был день рождения.

В последний раз на связь он вышел около 18:00, когда на своей странице в Instagram благодарил друзей и знакомых за поздравления. Тревогу забили только спустя два часа — одна из подопечных тренера пошла искать наставника и зашла в его кабинет. Юная спортсменка увидела мужчину лежащим на полу без чувств и посиневшего. Медики на вызов приехали оперативно, но спасти Жигулина не удалось.

Развитию острой сердечной недостаточности могла способствовать привычка спортсмена — с 14-летнего возраста у него была искривлена носовая перегородка, и с тем пор он постоянно пользовался нафтизином, который пагубно сказывается на сосудах.

20 августа стало известно о смерти 25-летней российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Ее обнаружили на обочине дороги. Согласно предварительным данным, ей спортсменке стало плохо во время пробежки. Следов насилия на теле умершей не обнаружено. Вероятнее всего, причина смерти — остановка сердца.