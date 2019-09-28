«Челси» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу синих. Во втором тайме на 50-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Жоржиньо. Спустя 26 минут второй мяч в ворота соперников отправил Виллиан.

Для «аристократов» это первая домашняя победа в сезоне.

После семи туров в активе «Челси» 11 очков, команда находится на шестом месте в чемпионате Англии. «Брайтон» набрал шесть баллов, команда расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре «Челси» 6 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Тоттенхэм».

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