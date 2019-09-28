Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры решающим моментом стал эпизод на 70-й минуте, когда хавбек красных Жоржиньо Вейналдум нанес удар из-за пределов штрафной, а голкипер хозяев Дин Хендерсон пропустил мяч между ног.

После семи туров «Ливерпуль» с 21 набранным очком продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. В активе «Шеффилда» 8 очков. «Клинки» располагаются на десятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 5 октября на своем поле примет «Лестер». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Уотфордом».

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