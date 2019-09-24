Сэйв вратаря «Ливерпуля» признан лучшим в шестом туре АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Адриан совершил лучший сэйв в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вратарь спас свою команду в первом тайме матча против «Челси» (2:1), отразив удар Тэмми Абрахама после выхода один на один.

В пятерку лучших также вошли спасения Паоло Гассаниги («Лестер»), Ника Поупа («Бернли»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас») и Лукаша Фабиански («Вест Хэм»). Последний в прошлом туре занял первое место в топ-5 сэйвов.

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