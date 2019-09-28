Белый дом заподозрили в сокрытии разговоров Трампа с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа имела ограничения в доступе к записям его телефонных разговоров с другими мировыми лидерами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, Белый дом пытался засекретить беседы Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По словам бывшего сотрудника администрации, доступ к стенограммам разговоров между лидерами России и США был строго ограничен. Кроме того, никто не видел и расшифровку беседы Трампа с принцем Мухаммедом, хотя обычно сотрудники администрации имеют к таким документам доступ.

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В самом Белом доме информацию пока не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Белый дом пытался засекретить содержание разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое решение было принято якобы по указанию юристов Совета национальной безопасности (СНБ) США.

25 сентября Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах — Джо Байдена — и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

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