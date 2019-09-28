РПЦ дала совет рукоблудам

Молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, следует сосредоточиться на семье, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обычно так грешит человек без семьи, поэтому путь избавления — сосредоточение на семейной жизни. «Самое правильное — создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу», — сказал он ответ на вопрос одного из зрителей.

В феврале в Татарстане был лишен сана протоиерей Владимир Головин, советовавший прихожанам смотреть порнографические фильмы. Его признали виновным в противопоставлении себя Церкви и внесении смуты среди верующих. На своем YouTube-канале бывший священнослужитель советовал женщинам смотреть непристойные фильмы, а также рассказывал о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой, говорится в заявлении Чистопольского епархиального управления.

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