Спектакль в «Ленкоме» начался с минуты молчания по Захарову

РЕН ТВ

В московском театре «Ленком» сегодняшний спектакль «Королевские игры» начался с минуты молчания в память о режиссере Марке Захарове. Видео публикует РЕН ТВ.

Материалы по теме Обыкновенное горе Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»

Перед этим с речью выступил директор театра Марк Варшавер. Он назвал Захарова «великим и гениальным последним из могикан» и напомнил, что 46 лет назад режиссер пришел в полупустой театр, в котором актеров на сцене было больше, чем зрителей в зале, и сумел превратить его в лучший театр в стране.

Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. Причиной смерти стало второе воспаление легких.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!