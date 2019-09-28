Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ

«Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:2. На десятой минуте гостей вперед вывел украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Спустя семь минут равенство восстановил Джошуа Кинг, а в дебюте второго тайма Каллум Уилсон точным ударом вывел «вишен» вперед. Окончательный счет на 74-й минуте установил защитник «молотобойцев» Аарон Крессвел.

После семи туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, имеет в активе 11 очков и располагается на шестом месте в чемпионате Англии. «Вест Хэм» набрал 12 баллов и занимает третью строчку.

В следующем туре «Вест Хэм» 5 октября на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Борнмут» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».

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