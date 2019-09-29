Претендент на пояс Нурмагомедова анонсировал следующий бой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram объявил о следующем поединке.

Фергюсон написал, что возвращается в октагон, добавив хештег «вернулся в дело». «Ждите новость о бое», — отметил он.

Американец является претендентом на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на титульный поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в декабре.

Американец одержал 12 побед подряд в UFC. Его последний бой против Дональда Серроне был остановлен во втором раунде по команде врача, который посчитал, что Серроне не в состоянии продолжать поединок из-за полученных повреждений.

Нурмагомедов является непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

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