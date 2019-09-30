Александр Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за отсутствие зрелищности

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскритиковал соотечественника Хабиба Нурмагомедова за манеру ведения поединков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Емельяненко заявил, что ему не нравится наблюдать за боями с участием Нурмагомедова. Он отметил, что в действиях дагестанца отсутствует зрелищность и красота. «Он все правильно делает — изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно», — подытожил боец.

В начале сентября Емельяненко назвал слабые места Нурмагомедова. По его мнению, дагестанец проигрывает в ударной технике, и ему необходимо уделить больше внимания работе в стойке.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В последнем поединке он досрочно победил американца Дастина Порье. Боец одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз защитил титул.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. В следующий раз он проведет выставочный поединок по боксу против пауэрлифтера Михаила Кокляева 29 ноября в Москве.

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