Александр Емельяненко назвал слабые места Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram-аккаунте прокомментировал победу соотечественника Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Емельяненко поздравил Нурмагомедова с заслуженной победой, отметив, что боец заставил его понервничать. По его мнению, дагестанец проигрывает в ударной технике. Боец добавил, что Нурмагомедову нужно уделить внимание боксу. «Сейчас нужно перестроить мышцы борцовские на подвижность боксерскую», — отметил спортсмен.

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Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Он одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз защитил титул чемпиона в легкой весовой категории. В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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