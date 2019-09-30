Врач Шумахера рассказал о методах лечения гонщика

Врач семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Филипп Менаше рассказал о методах лечения гонщика. Его слова приводит Marca.

Менаше опроверг сообщения СМИ о якобы экспериментальном восстановлении немца. Кардиохирург отметил, что за последние 20 лет в изучении стволовых клеток был достигнут большой прогресс. По словам медика, лечение Шумахера соответствовало стандартам парижской клиники, и «чудес с ним произойти не могло».

9 сентября Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Сообщалось, что ему предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клиники отметила, что гонщик находился в сознании. В ночь на 12 сентября он был выписан из клиники.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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