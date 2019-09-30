Названы самые популярные у иностранцев российские регионы

Прошедшим летом самыми популярными российскими регионами у иностранных туристов стали Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса maps.me.

Рейтинг составлен на основе количества загрузок карт регионов России пользователями из-за рубежа в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Москва и Санкт-Петербург, которые в рамках исследования объединены с Московской и Ленинградскими областями, занимали первые два места и в весеннем рейтинге, а вот Калининградская область поднялась с 13-го места на третье. При этом летом 2018 года регион также занял третье, уступив двум столицам.

Также в десятку самых популярных у иностранцев регионов попали Иркутская область, Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область. При этом отмечается, что в зимние месяцы Иркутская область и Бурятия не попали даже в топ-20 рейтинга.

В июне Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край были названы самыми популярными регионами у иностранных туристов в весенний период.

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