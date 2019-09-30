Россиянка со знакомым насиловала мужчин в сауне ради шантажа

В Набережных Челнах (Татарстан) женщина вместе со своим 39-летним знакомым насиловала незнакомцев в сауне, а затем шантажировала потерпевших и заставляла их платить. Об этом в понедельник, 30 сентября, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, женщина искала жертв в соцсетях, после чего приглашала на совместный отдых в сауне, куда затем приезжал ее знакомый. Пара, угрожая ножом, удерживала и насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. Позднее жертв шантажировали записями, вымогая деньги — сумма достигала 18 тысяч рублей.

Как установило следствие, сообщники совершили как минимум три нападения. В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

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