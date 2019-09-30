В России потушили все лесные пожары

По состоянию на полночь, 30 сентября, в России не зафиксировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства (Авиалесоохрана).

В Авиалесоохране уточнили, что за прошедшие сутки пожарным удалось ликвидировать семь лесных пожаров на площади 94 гектара. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. Ни в одном регионе России не действует режим чрезвычайной ситуации.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири, Якутии и Бурятии. По данным Авиалесоохраны, горели три миллиона гектаров леса. В российском отделении Greenpeace говорили о 5,4 миллиона.

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

В конце сентября генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что площадь лесных пожаров возросла из-за затягивания при решении вопроса об их тушении. Ранее предполагалось, что масштабные природные пожары возникли из-за незаконной вырубки леса.

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