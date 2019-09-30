Раскрыт размер наследства Марка Захарова

Общая стоимость недвижимости, принадлежавшей художественному руководителю театра «Ленком» Марку Захарову, оценивается в десятки миллионов рублей. Все имущество скончавшегося 28 сентября режиссера, предположительно, достанется его дочери Александре Захаровой, пишет StarHit.

Как сообщил изданию адвокат Сергей Жорин, Александра — единственная наследница первой очереди. «Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — пояснил юрист.

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По данным StarHit, в наследственную массу входит дорогостоящая недвижимость: квартира на Тверской улице в центре Москвы и дача в районе Куркино, минимальная стоимость которой составляет около 50 миллионов рублей. В базе ЦИАН самая недорогая квартира на Тверской улице выставлена на продажу по цене 15,3 миллиона рублей (речь идет об объекте общей площадью 43 квадратных метра).

Кроме того, отмечает издание, Марку Захарову принадлежал внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов рублей. Объем денежных средств, накопленных мастером, неизвестен.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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