Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга

Американский тренер по легкой атлетике Альберто Салазар дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Би-би-си».

Решение было принято после расследования, проведенного Антидопинговым агентством США. Тренер был признан виновным в фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещенных препаратов. 61-летний Салазар опроверг обвинения и обещал подать апелляцию.

В 2015 году американская бегунья Кара Гоучер заявила, что Салазар неоднократно нарушал антидопинговые правила, заставляя своих подопечных принимать запрещенные препараты. В 2017-м еще один американский легкоатлет Датан Риценхейн присоединился к обвинениям в адрес тренера.

С 2011-го по 2017 год под руководством Салазара тренировался четырехкратный олимпийский чемпион в беге на пять и десять тысяч метров Мо Фара. Затем британец прекратил сотрудничество с тренером якобы из-за обвинений в допинг-махинациях.

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