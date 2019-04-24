Олимпийский чемпион распек еще одного олимпийского чемпиона из-за кражи

Четырехкратный олимпийский чемпион легкоатлет Мо Фара раскритиковал поведение двукратного олимпийского чемпиона Хайле Гебреселассие, который не стал ему помогать после кражи в отеле в Эфиопии. Слова Фары приводит Mirror.

По словам британца, во время пребывания в Эфиопии он остановился в гостинице, принадлежащей Гебреселассие. Его номер был ограблен: воры вынесли часы, два телефона и около 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Фара обратился к персоналу и вызвал полицию. По его словам, работники отеля не проявили никакого желания помочь, а сотрудники правоохранительных органов позднее заявили, что задержали пятерых человек, но отпустили их.

Также бегун обратился лично к Гебреселассие, однако тот не ответил. Фара заявил, что он попросил персонал связаться с владельцем отеля, а им он заявил: «Работаем над этим». В итоге британец отправил Гебреселассие послание, в котором выразил свое разочарование и заявил, что не будет сдерживать себя, говоря о нем.

Фара по два раза выигрывал золото в забегах на пять и десять тысяч метров на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Гебреселассие побеждал в беге на десять тысяч метров на Играх 1996 и 2000 годов.

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