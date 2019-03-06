Дом бывшего тренера шотландского клуба ограбили после его отъезда в Англию

Дом британского тренера Брендана Роджерса в шотландском Глазго ограбили спустя неделю после того, как специалист покинул местный «Селтик». Об этом сообщает Sky Sports.

Полиция приехала к дому 46-летнего специалиста 6 марта. Отмечается, что никто не пострадал. Тем не менее,из дома пропали некоторые вещи. По данному инциденту уже идет расследование.

За неделю до случившегося Роджерс присоединился к «Лестеру», выступающему в Английской премьер-лиге (АПЛ). Дебютный матч в АПЛ для специалиста закончился неудачей. 3 марта «Лестер» уступил «Уотфорду» со счетом 1:2.

Роджерс возглавлял «Селтик» с 2016 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выигрывал требл: становился одновременно чемпионом Шотландии и обладателем двух кубков (Кубка шотландской лиги и Кубка Шотландии). В нынешнем сезоне Роджерс также отметился трофеем, в очередной раз завоевав Кубок шотландской лиги. Он оставил «Селтик» лидером национального первенства с перспективой вновь выиграть требл, что вызвало неодобрение ряда болельщиков клуба.

С 2012 по 2015 год Роджерс возглавлял «Ливерпуль». Он становился серебряным призером АПЛ в сезоне-2013/2014.

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