Олимпийский чемпион-мусульманин поплатился за празднование Рождества

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр, британский бегун Мо Фара подвергся критике за фото с рождественским поздравлением. Спортсмен выложил снимок в Instagram-аккаунт.

Пользователи социальной сети возмутились таким поступком исповедующего ислам легкоатлета. «Вас назвали в честь уважаемого пророка Мухаммеда, и вам следовало защищать это почетное имя и религию», — отметил один из подписчиков Фара.

Другой комментатор написал, что потерял к бегуну всякое уважение, и пристыдил его. «Ты серьезно? Ты мусульманин и не имеешь права так делать. Мне ужасно стыдно за тебя», — написал третий подписчик.

34-летний Фара родился в Сомали, однако в возрасте восьми лет переехал с родителями в Великобританию. Он четырехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в беге на 5 и 10 тысяч метров, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы на тех же дистанциях.

21 декабря британский боксер Амир Хан, исповедующий ислам, выложил в Instagram фотографию рождественской елки, установленной у него дома. После этого в его адрес посыпались анонимные угрозы.

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