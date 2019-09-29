Пропустивший три допинг-теста американец стал чемпионом мира и объяснился

Американский спринтер Кристиан Коулман прокомментировал победу на дистанции 100 метров на чемпионате мира в Дохе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Коулман заявил, что не считает пропуск допинг-тестов серьезным нарушением. Он отметил, что каждый имеет право на ошибку. «Я молодой спортсмен, который путешествует по миру и может иногда забывать про технические детали касательно того, где я нахожусь», — добавил спринтер.

28 сентября Коулман стал чемпионом мира в стометровке. Помимо этого, в его активе серебряные медали мирового первенства-2017 (100 метров и эстафета 4 по 100 метров), а также золото чемпионата мира в помещении на дистанции 60 метров.

В августе этого года Коулман был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, что является потенциальным нарушением антидопинговых правил, однако Антидопинговое агентство США (USADA) после консультации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Коулман сумел доказать, что один из анализов он пропустил в прошлом году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!