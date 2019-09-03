Американский рекордсмен мира пропустил три допинг-теста и избежал наказания

Американский спринтер Кристиан Коулман избежал наказания за пропуск трех допинг-тестов. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Коулман обвинялся в пропуске трех тестирований за 12 месяцев, что является потенциальным нарушением антидопинговых правил, однако USADA после консультации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Коулман сумел доказать, что один из анализов он пропустил 1 апреля 2018 года, а не 1 июня того же года. В последний же раз он не явился на тестирование 26 апреля 2019-го.

Таким образом, срок, в течение которого Коулман допустил три пропуска допинг-теста, оказался больше 12 месяцев, что дало повод для снятия обвинений. USADA сняло с американца временную дисквалификацию, он сможет выступить на грядущем чемпионат мира в Дохе (Катар).

Коулман — рекордсмен мира на дистанции 60 метров. Также он дважды выигрывал серебряные медали мирового первенства-2017 (100 метров и эстафета 4x100 метров), а также золото чемпионата мира в помещении на дистанции 60 метров.

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