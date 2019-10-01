Российская спортсменка объяснила смысл «интимных ракурсов» в трансляциях

Российская телеведущая, бывшая легкоатлетка Ольга Богословская высказалась о значении ракурсов в спортивных телетрансляциях. Ее слова приводит «Взгляд».

Богославская заявила, что не считает новые ракурсы оскорбительными. Она пояснила, что теперь камера показывает выражение лиц спортсменок перед стартом. «Их цель — передать зрителю момент максимального пика подготовки к толчку, к первому шагу. То, что упускают зрители, потому что это пик концентрации», — отметила телеведущая.

30 сентября немецкие легкоатлетки выразили недовольство новым ракурсом съемки: спортсменок перед стартом снимают снизу и сзади. Они посчитали, что технические новшества внедрили без согласования женщин.

Богославская — чемпионка мира в эстафете 4 по 100 метров. После окончания спортивной карьеры она стала работать комментатором. Ее специализация — соревнования по легкой атлетике.

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