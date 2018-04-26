Юной биатлонистке предложили карьеру в обмен на интим

Российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о том, что подвергалась домогательствам со стороны бывшего старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Слова 17-летней спортсменки приводит «Советский Спорт».

Моисеева рассказала, что Тутмин неоднократно предлагал ей вступить с ним в интимную связь. В обмен 39-летний специалист обещал посодействовать в развитии спортивной карьеры биатлонистки.

«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет — экипировка, результат», — процитировала Тутмина биатлонистка.

На встрече с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым Моисеевой пообещали разобраться с ситуацией и «оторвать этому тренеру голову».

Тутмин уволился из подмосковного учреждения по собственному желанию. Тем не менее специалист продолжает работу по профессии.

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