Таксист спас женщину от секс-рабства и прослыл героем

В Великобритании таксист отказался везти беременную женщину в бордель и спас ее от секс-рабства. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Тахир Мехмуд (Tahir Mehmood) рассказал, как его вызвал 26-летний Роберт Энеску (Robert Enescu) и попросил отвезти беременную женщину по заданному адресу. Пассажирка выглядела расстроенной и плакала. «Я спросил ее: "Что тебя тревожит, милая? Почему ты плачешь?"— вспоминает таксист. — Я остановил машину и попросил ее объяснить, что произошло».

Жительница Румынии призналась, что приехала в Великобританию четыре дня назад работать массажисткой. Однако Энеску обманным путем вынудил ее заниматься проституцией. «Ты можешь помочь мне вернуться домой?» — взмолилась пассажирка.

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Мехмуд немедленно позвонил в полицию. Румынка рассказала о случившемся прибывшим полицейским, после чего ее отвезли в участок и взяли под охрану. На следующий день власти приехали в бордель, в который Мехмуд изначально вез клиентку, и спасли еще нескольких секс-рабынь.

Полиция поблагодарила Мехмуда за героический поступок. «Это было очень благородно с его стороны. Он поступил по совести», — отметил детектив-инспектор.

Энеску арестовали и предъявили обвинение в секс-торговле. На судебном слушании он отрицал свою причастность к проституции. Вскоре он вышел на свободу под залог и сбежал. Мужчину заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. На данный момент преступник находится в розыске.

В январе сообщалось, что сутенера Лавелеусе Перселле, вовлекавшего женщин в проституцию и ставившего на их шеях клеймо, приговорили к 18 годам тюремного заключения. Он устанавливал жесткие правила для своих секс-рабынь. Он запрещал им общаться с мужчинами, а заработанные ими деньги присваивал себе.

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