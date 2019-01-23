Клеймившего своих секс-рабынь сутенера отправили за решетку

Сутенера, вовлекавшего женщин в проституцию и ставившего на их шеях клеймо, приговорили к 18 годам тюремного заключения во вторник, 22 января. Об этом сказано на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Речь идет о сутенере Лавелеусе Перселле, также известном как «Король казино» и «Майк Хилл». В ходе оглашения судебного приговора прокурор Джеффри С. Берман заявил, что обвиняемый — «жестокий и печально известный хищник, использовавший физическое насилие и запугивание и загонявший женщин в сексуальное рабство с целью своего финансового обогащения».

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«Король казино» в течение пяти лет — с 2012 по 2017 года — вербовал множество женщин в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине. Он вовлекал их в проституцию, размещая обманчивые сообщения в социальных сетях и на сайте объявлений Backpage.com. Осужденный душил, избивал и похищал своих жертв.

Перселле устанавливал жесткие правила для своих секс-рабынь. В частности, им на шею ставилось клеймо «казино», было запрещено общаться с мужчинами, а все заработанные деньги сутенер присваивал себе. Отмечается, что он заставлял женщин называть его «Папочка».

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