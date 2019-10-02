Назван объем засекреченной части разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не обнародовал почти две трети своего разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, считает независимый сенатор Ангус Кинг. Разговор с ним, вышедший в эфире телеканала CNN, опубликовал в Twitter журналист Андерсон Купер.

Политик рассказал, что двое его ассистентов по его просьбе зачитали расшифровку звонка в темпе нормальной речи, и это заняло у них 10 минут 40 секунд. При этом известно, что разговор президентов длился около 30 минут. «Мы не знаем, чего не хватает. Возможно, у них был переводчик, и это удлинило разговор. Но президент Украины говорит по-английски. Если у них не было переводчика, то остается серьезный вопрос», — сказал Кинг.

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25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе американского лидера.

Это стало ответом на обвинения демократов из палаты представителей США, которые начали процедуру импичмента главы государства. Они считают, что Трамп оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании, спросив о расследовании деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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