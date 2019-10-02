Ургант поматерился в прямом эфире из-за коллег по цеху

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М». В эфире своего шоу он намекнул, что музыкант, прямо не называя имен, имел в виду ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись программы доступна на YouTube.

Он попросил редакторов включить эту песню, однако «это нельзя сделать из-за слова "мудозвон"».

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По признанию Урганта, «вечерние ведущие каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга», при этом только Соловьев ведет утреннее разговорное шоу на радио «Вести FM». Также Ургант сказал, что пригласил бы БГ спеть эту песню, «но, к сожалению, по корпоративной этике на Первом канале мы не можем исполнять песни про сотрудников других каналов».

Ранее Соловьев раскритиковал Гребенщикова за эту песню, которую многие расценили как обличение пропагандистов. «Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — высказался он.

Гребенщиков опубликовал песню «Вечерний М» в субботу, 28 сентября. В ней поется о «вечернем мудозвоне» — «подлинном труженике наших времен», который работает в месте, «где светло и туда все глядят». «Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак, и когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг», — говорится в тексте песни.

В 2017 году Ургант обмазал лицо соловьиным пометом, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"». Соловьев в эфире «Воскресного вечера» резко отреагировал на этот подкол. «Я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил ведущий.

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