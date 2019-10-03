Полицейских на День уголовного розыска на всякий случай решили разоружить

В Башкирии сотрудникам полиции ограничат выдачу оружия и служебных автомобилей в День уголовного розыска. Об этом сообщается в указе, опубликованном в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

«Необходимо в период с 4 до 5 октября ограничить выдачу табельного оружия и служебного автотранспорта сотрудникам уголовного розыска территориальных ОВД республики, за исключением сотрудников, находящихся на суточном дежурстве согласно утвержденному графику», — говорится в документе, подписанном врио заместителя МВД Башкирии Андреем Москвитиным.

Также предлагается усилить контроль за соблюдением сотрудниками полиции служебной дисциплины и законности «в целях недопущения чрезвычайных происшествий».

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