Долго ждавший жилья от государства полицейский покончил с собой

Полицейский из Архангельской области погиб в ДТП. Он оставил предсмертную записку, сообщается в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

По данным канала, автомобиль сотрудника отдела полиции по Плесецкому району Олега Фрайнда вылетел с трассы и загорелся вместе с водителем.

«Фонтанка» отмечает, что мужчина долго ожидал очереди на жилье. С 2015 года он числился в списке работников с правом на единовременную социальную выплату для покупки или строительства жилья. В июне 2018-го Фрайнд числился под 782-м номером, за полгода он продвинулся всего на пять позиций.

24 сентября было обнаружено тело военнослужащего пограничного управления ФСБ. По предварительным данным, он покончил с собой. При себе у него было табельное оружие — пистолет Ярыгина. О его мотивах не сообщалось.

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