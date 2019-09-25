Российский полицейский написал жалобы на начальников кровью убитого коллеги

К массовому убийству в Ноябрьске (Ямало-Ненеций автономный округ), в ходе которого погибли двое полицейских, мог привести служебный конфликт. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Telegram-канал «ГБ-Регионы».

По данным канала, сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве жены и коллеги, обвинил в своем срыве замначальника ноябрьской полиции и замначальника отдела участковых уполномоченных. Об этом он написал на стенах опорного пункта кровью застреленного сослуживца.

Источники Znak.com в правоохранительных органах подтвердили подлинность фото с места происшествия. Как сообщает издание, по факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

При этом, согласно данным ямальской полиции, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, который никак не связан со служебной деятельностью. По итогам служебной проверки к ответственности привлекут сотрудников, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении.

Об инциденте стало известно 3 июня. Как уточнял Telegram-канал «112», старший лейтенант полиции узнал, что его приятель, состоящий в должности лейтенанта, состоит в интимных отношениях с его женой. Он застрелил ее из табельного оружия, после чего поехал в отдел и убил сослуживца.

Забрав ключи от его машины, полицейский добрался до другого района города и покончил с собой. Перед этим он якобы написал предсмертную записку, в которой рассказал о своих долгах и объяснил причины этого поступка.

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