Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой

Военнослужащий пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России покончил с собой в Брединском районе Челябинской области; у погибшего изъяли табельное оружие. Об этом в среду, 25 сентября, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, тело 34-летнего военнослужащего было обнаружено 24 сентября около 03:00 (01:00 мск) в шести километрах на северо-запад от поселка Мариинский. Погибший служил в военной части №2135. По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.

Комментировать эту информацию в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области и в Военном следственном управлении (ВСУ) Следственного комитета России (СКР) отказались.

22 сентября сообщалось, что подполковник полиции покончил с собой в Белгородской области.

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