Найдена причина смертельного рака крови

Исследователи из американской лаборатории в Колд Спринг Харбор обнаружили мутацию двух дефектных клеток, которая приводит к развитию острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Об этом сообщает MedicalXpress.

Профессор лаборатории Адриан Крейнер рассказал, что мутации генов IDH2 и SRSF2 приводят к ОМЛ. По словам специалиста, эти мутации препятствуют созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, необходимые пациенту для преодоления рака. В настоящее время в лаборатории пытаются создать новые средства для лечения рака крови.

До этого исследования ученые полагали, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы рака. Однако теперь они уверены, что гены ответственны за причину возникновения заболевания. Крейнер добавил, что теперь врачи смогут вмешаться в процесс и попробовать остановить развитие болезни.

Острый миелоидный лейкоз — это злокачественный рак крови, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Болезнь проявляется быстрой утомляемостью, одышкой, частыми мелкими повреждениями кожи, повышенной кровоточивостью, инфекционными поражениями. Без лечения ОМЛ приводит к смерти больного за несколько месяцев или недель.

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