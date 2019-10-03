Российский регион освоил половину выделенных на нацпроект средств

Почти половина средств, выделенных Кабардино-Балкарии (КБР) на реализацию национальных проекты в 2019 году, освоена за девять месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Объем финансовых средств на реализацию национальных проектов в КБР в 2019 году запланирован в размере 5,705 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,578 миллиарда рублей, из республиканского бюджета КБР — 127,48 миллиона рублей», — уточнили в региональном управлении Минэкономразвития. По состоянию на конец сентября, объем кассового освоения средств составил 2,684 миллиарда рублей или 47 процентов.

Российское правительство намерено до 2024 года реализовать 13 национальных проектов — на них будет потрачено почти 26 триллионов рублей. Самым дорогим станет план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Большую часть средств — свыше 13,5 триллиона — планируется выделить из федерального бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!