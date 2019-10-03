Найден первый пост в Instagram

В фотосервисе Instagram есть возможность найти самые первые публикации. Об этом рассказал пользователь VC.ru Павел Гуров.

По его словам, первый снимок был опубликован 16 июля 2010 года в 10:26 по времени Сан-Франциско (20:26 МСК). Фото сделал сооснователь Instagram Майк Кригер (Mike Krieger). Он запечатлел яхтенную стоянку из окна бизнес-инкубатора DogPatch Labs в Сан-Франциско.

Фото опубликовано @mikeyk

Гуров объяснил, что первоначально у публикаций было буквенное обозначение, в дальнейшем система стала присваивать каждому посту буквенно-числовую последовательность. Так он и обнаружил первые посты в сервисе. Некоторые публикации были удалены, у других не отображается сам снимок, но многие фото спустя девять лет сохранились.

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К тому же при смене регистра буквенных обозначений публикаций можно найти еще снимки из тех, что были опубликованы до того, как фотосервис стал популярен.

Так, по ссылке с обозначением «t» опубликована фотография офиса, в котором разрабатывался Instagram и откуда был сделан самый первый в истории сервиса снимок. Пост от 20 июля 2010 года опубликовал основатель соцсети Кевин Систром (Kevin Systrom).

Фото опубликовано @kevin

Найден также один из первых снимков в Instagram с самим создателем сервиса. Фото опубликовала его девушка Николь (Nicole). К публикации прикреплен геотег Schmidt's — ресторана в Сан-Франциско, который в настоящее время уже закрыт. Через пять лет Николь станет женой Систрома, а также получит кресло в правлении Instagram.

Фото опубликовано @nicole

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с использованием фильтров и публикации в других соцсетях. Первоначально снимки должны были быть квадратной формы — как у камер моментальной фотографии, позже это ограничение было снято.

В настоящее время сервис доступен на iPhone и смартфонах на ОС Android. Имеет веб-версию для просмотра снимков, публикация через компьютер невозможна.

В апреле 2012 года Instagram был приобретен Facebook. К 2018 году число зарегистрированных пользователей составляло более одного миллиарда человек.

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