Пользователям Instagram доверят раскрытие лжи и фейков в сети

Администрация Instagram ввела функцию, которая позволяет юзерам помечать фейковые или недостоверные, на их взгляд, публикации. Эта услуга станет доступна по всему миру к сентябрю, сообщает издание Poynter.

Для специальной пометки в интерфейс будет введена жалоба на «ложную информацию». Сотрудники специального сервиса фактчекинга, предоставленного Институтом Пойнтера, будут проверять обращения. Фейковые посты не удалят, однако их поиск в выдаче будет существенно затруднен.

Официальные представители Facebook заявили, что таким образом поборются с распространением постов через популярные хештеги: как правило, жаждущие популярности блогеры нередко злоупотребляют ими.

8 августа стало известно, что организация HYP3R без ведома пользователей собирала данные о них, включая геолокации и посты в stories, и хранила эту информацию. На каждого пользователя завели специальное досье, где были описаны все привычки, маршруты и любимые места для посещений. Такой сбор данных противоречит политике конфиденциальности Instagram.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!