Российские гимнастки исполнили трюки на высоте 600 метров без страховки

Станислав Ражев / YouTube

Российские гимнастки Анжела Кулагина и Наталья Косарева выполнили трюки на высоте 600 метров без страховки. Видео появилось на YouTube-канале Станислава Ражева.

По информации «НДН.Инфо», спортсменки совершили полет на параплане вместе с экстремалом Александром Орловым. Программа, состоящая из акробатических трюков и шпагатов, продлилась восемь минут. При этом полет удалось совершить со второй попытки: в первый раз у группы оборвался трос.

26 сентября столкновение парапланеристов в Кабардино-Балкарии привело к гибели пилота. Виновницей случившегося стала девушка, не справившаяся с управлением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!