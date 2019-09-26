Смертельное столкновение парапланеристов попало на видео

Столкновение парапланеристов в Кабардино-Балкарии привело к гибели пилота. Видео появилось в Telegram-канале Силовики.
Инцидент произошел над Чегемским ущельем. По информации источника, виновницей случившегося стала девушка, не справившаяся с управлением. Она не сумела сменить траекторию и врезалась в летевший ей навстречу тандем. В итоге его пилот скончался, а пассажир был госпитализирован с травмами средней тяжести. Сама спортсменка не пострадала.
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