Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»

В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.

Ранее 25 июня Mundo Deportivo сообщило, что 20-летний футболист врезался в машину, в которой находилась супружеская пара. В результате столкновения мужчина и женщина погибли.

Малек принадлежит мексиканскому «Сантосу Лагуне». В «Севилье» он выступает на правах аренды.

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