Российский «самолет XXI века» сломался в полете

На российском самолете МС-21-300 во время испытательного полета обнаружили неисправность. Лайнер готовится к экстренной посадке в подмосковном Жуковском, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой, — не убрались стойки шасси», — заявил собеседник агентства.

17 сентября МС-21 совершил первый международный полет из Жуковского в Стамбул. После этого командир судна Василий Севастьянов заявил, что замечаний «никаких по самолету нет».

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Продолжительность полета тогда составила полчаса, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 километров в час. Планируется, что серийный выпуск начнется к концу 2020 года.

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