Раскрыт характер поломки «самолета XXI века» в полете

У самолета МС-21-300, который начал готовиться к аварийной посадке в аэропорту Жуковский, возникли проблемы со стойкой шасси. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — пояснил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе Жуковского РБК заявили, что у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси. «По факту шасси было выпущено», — подчеркнули там, отметив, что самолет уже приземлился. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

Как пояснил ТАСС источник на аэродроме ЛИИ имени Громова, данный самолет является четвертым экземпляром МС-21-300, созданным в России, борту присвоен регистрационный номер 73054. По словам собеседника агентства, лайнер вылетел на планово-испытательный полет в 08:00 по московскому времени.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Продолжительность полета тогда составила полчаса, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 километров в час. Планируется, что серийный выпуск начнется к концу 2020 года.

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