В России оценили перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ответил на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, в настоящее время российская сторона собирает информацию о том, кто из зарубежных лидеров будет на саммите. «В отношении американской стороны ясности нет никакой, на каком уровне она будет там представлена. По крайней мере, мы не имеем такой информации», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Саммит пройдет 16-17 ноября в Чили. В настоящее время в АТЭС входит 21 государство.

Россия подала заявку на вступление в АТЭС в марте 1995 года. Позже в этом же году было принято решение о подключении страны к рабочим группам АТЭС. Полностью процедура вступления России в организацию завершилась в ноябре 1998 года.

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