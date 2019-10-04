Уволенный секретарь СНБО Украины раскритиковал команду Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк раскритиковал команду украинского президента Владимира Зеленского и обвинил власть в использовании методов «решалова». Об этом политик заявил в интервью порталу «Левый берег».

По словам Данилюка, Киев подходит к решению важных государственных вопросов неглубоко, используя при этом незаконные методы. «Проще говоря, "решалова". Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать», — объяснил он.

Политик утверждает, что нынешние власти применяют модель «решения вопросов» в работе с судами и правоохранительными органами. Такой подход, по его мнению, дает быстрые результаты, но фактически оставляет Украину в прошлом. Данилюк отметил, что подобный стиль работы навязывается и главе государства. «Если нет уважения к депутатам, то, если и начнешь двигаться быстро, очень скоро ударишься об стенку головой», — резюмировал Данилюк.

Материалы по теме Привет, Андрей! Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?

Ранее стало известно, что у Данилюка был серьезный конфликт с главой президентского офиса Андреем Богданом. «У нас просто с ним совершенно разные ценности, разные подходы, разный бэкграунд», — сказал Данилюк. Он уточнил, что много лет прожил за границей в «развитых странах», а на Украине люди привыкли к подходу «мы сейчас кого надо наберем и порешаем».

Владимир Зеленский подписал указ об отставке Данилюка 30 сентября. Экс-руководитель СНБО позже заявил, что ушел по личной инициативе из-за несогласия с курсом нынешней власти в Киеве, однако СМИ утверждают, что на президента Украины надавил бизнесмен Игорь Коломойский, которому неформально приписывают влияние на главу государства.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!