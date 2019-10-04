«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

В 2020 году «Роскосмос» не сможет запустить третий космический корабль «Союз МС» к Международной космической станции (МКС), если это понадобится НАСА в случае неготовности американских Crew Dragon и Starliner. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

По его словам, подобное решение «было бы выходом, если бы об этом думали раньше», поскольку строительство «Союза МС» занимает от 2,5 до 3 лет, а НАСА не выделило «Роскосмосу» средств на это, надеясь на готовность Crew Dragon и Starliner в 2020 году. «Нам в следующем году запустить корабль с пустого места не получится», — сказал Крикалев.

Исполнительный директор добавил, что в 2020 году планируется провести два пуска «Союз МС», в рамках первого из них, намеченного на март или апрель, на МКС отправятся два космонавта, тогда как во втором, который должен состояться осенью, — три.

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

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В марте научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что потеря «Роскосмосом» монополии на доставку людей к МКС существенно ударит по финансовым показателям госкорпорации.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе 2018 года в США предположили, что после отказа Штатов от покупки у «Роскосмоса» мест на «Союзе МС» и ракетных двигателей РД-180 и РД-181 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении. В ответ на это занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявил, что «никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев», а продажа мест в российских пилотируемых кораблях иностранным заказчикам «не является какой бы то ни было ключевой статьей» для финансирования госкорпорации.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли «Союз МС». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса» завершается в феврале 2020 года.

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