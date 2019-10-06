«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ и опустился на 12-е место

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной Мэттью Лонгстафф вывел свою команду вперед. Гол оказался победным.

После восьми туров в активе «красных дьяволов» девять очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. «Сороки» набрали восемь баллов и находятся на 16-м месте.

В следующем туре МЮ 20 октября на своем поле примет лидирующий в чемпионате «Ливерпуль». «Ньюкасл» днем ранее сыграет на выезде с лондонским «Челси».

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