«Манчестер Сити» на своем поле проиграл аутсайдеру АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Горожане владели преимуществом, контролировали мяч, но «волки» проводили опасные контратаки. В одной из них на 80-й минуте Адама Траоре переиграл голкипера с близкого расстояния. В добавленное время в похожем стиле испанец оформил дубль.

«Манчестер Сити» с 16-ю очками остается на втором месте в чемпионате, но отстает от лидирующего «Ливерпуля» уже на восемь очков. «Вулверхэмптон» набрал десять баллов и находится на 11-м месте.

В следующем туре «Сити» 19 октября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».

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